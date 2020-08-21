Как рассказала онколог Елена Смирнова в Instagram, есть простой способ распознать рак толстой кишки.

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— Чтобы распознать рак кишечника, используется колоноскопия и анализ кала на скрытую кровь. Последний не заменит колоноскопию, но это быстрый, простой и безболезненный способ обнаружить в кале скрытую кровь — один из первых незаметных симптомов рака толстой кишки, — объяснила врач.

Есть распространенное мнение, что для диагностики рака кишечника нужно ориентироваться на онкомаркер РЭА. Это раковый эмбриональный антиген, то есть, белок, который участвует в развитии клеток желудочно-кишечного тракта. Медики отмечали, что он повышается при колоректальном раке.

Однако со временем стало понятно, что очень часто при наличии онкологии этот показатель в норме. Исследования доказали, что чувствительность РЭА, как маркера, очень низкая.

— Мы используем его только для для оценки эффективности выбранной схемы лечения уже диагностированной опухоли у РЭА-позитивных пациентов. Его определяют до операции и после. И по нему можно косвенно судить о прогнозе заболевания, — рассказала Смирнова.

Как отмечают врачи, колоноскопия считается «золотым стандартом» для выявления, в том числе, опухолей толстой кишки.

Большинство случаев рака толстой кишки начинается с небольших доброкачественных опухолей, которые называют полипами. Со временем некоторые из них могут перерождаться в злокачественную опухоль.