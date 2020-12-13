При раке молочной железы клетки начинают распространяться в окружающие ткани, формируя опухоль, которую можно самостоятельно выявить при пальпации.

грудь

Как и в случае многих других онкозаболеваний, точные причины рака груди до сих пор неизвестны. Возможно, он связан с нарушением гормонального баланса, прежде всего, с повышением уровня эстрогенов выше нормального.

По словам российского онколога Елены Бит-Сава, прощупывание молочных желез поможет выявить узлы, а также небольшие опухоли. В идеале никаких деформаций, втяжений, вмятин, изменений контуров, формы, окраски, отечности, выделений быть не должно. Речь идет о выделениях красноватого, темного оттенка — тут нужно немедленно обратиться к специалисту.

В группу риска попадают никогда не рожавшие и не кормившие свои молоком женщины, которые неоднократно делали аборты, долгое время принимали эстрогены. Также внимательнее к себе нужно быть женщинам, у которых рано начались менструации и (или) поздно наступил климакс.

Напомним, на ранних стадиях рак молочной железы может не вызывать каких-либо симптомов. Но по мере роста опухоли появляются изменения, к которым женщина должна относиться настороженно.

Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал о главных рисках для здоровья женщины. Так, по мнению экспертов, первое место занимают онкологические заболевания — рак груди и рак шейки матки