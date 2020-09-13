Онколог-маммолог, профессор Российской академии естествознания Роман Темников рассказал, что злокачественные заболевания кроветворной системы связаны с перерождением эритроцитов, тромбоцитов и лейкоцитов, однако до конца неизвестно, в чем причина аномального процесса.

человек

Ученый перечислил одни из самых первых симптомов рака крови. Это могут быть головные боли и головокружения, необоснованное повышение температуры, плохой аппетит, постоянная слабость и усталость, частые инфекции, резкая потеря веса.

На поздних стадиях рак крови может проявляться тахикардией, синяками на теле (при этом человек не ударялся), плохо заживающими ранами, синюшным оттенком губ и ногтей, обмороками, сыпью, ломотой в суставах и костях.

К раку крови, по словам врача, могут привести радиоактивное излучение, вредные химические вещества, неправильное питание, лишний вес, вредные привычки. Этому опасному заболеванию подвержены и взрослые, и дети.

— Правильно диагностировать лейкозы на ранних стадиях действительно сложно. Как правило, заболевание выявляют на медицинских профосмотрах или когда больной обращается к врачу по какой-то другой причине, — сказал врач.

Что касается анализов, то специалиста должны насторожить изменения в формуле крови пациента, в основном, большое количество незрелых элементов на фоне пониженного объема тромбоцитов и эритроцитов.

Лейкоз (рак крови) – опухолевое злокачественное заболевание кроветворной системы. Первичным объектом поражения являются кроветворные клетки костного мозга.