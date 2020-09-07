Как отмечают специалисты, колоректальный рак зачастую выявляется на поздних стадиях, что сильно снижает шансы на успешное лечение.

Раньше рак кишечника в основном выявляли у пожилых пациентов, при этом развивался он, как правило, очень медленно. Сейчас же, как считают медики, из-за популярности неправильного питания в сочетании с сидячим образом жизни, рак кишечника сильно помолодел, а количество выявляемых случаев растет с каждым годом. В России только раком толстой кишки в год заболевают около 50 тысяч человек.

Онколог и проктолог Елена Смирнова в своем Instagram рассказала о симптомах, которые могут говорить о раке прямой кишки. Доктор отметила, что значимые проявления, которые сразу бросаются в глаза, обычно появляются уже на запущенной стадии заболевания, поэтому при обнаружении каких-то симптомов не стоит медлить с визитом к врачу. Поскольку риск рака растет с возрастом, всем людям старше 45, вне зависимости от того, есть ли какие-то поводы для беспокойства, рекомендуется пройти обследование у проктолога, а потом придерживаться графика дальнейших визитов.

Признаками рака прямой кишки могут быть приступы боли в животе, вздутие. Может измениться характер стула, а также в стуле появляются следы крови и большое количество слизи. Также могут быть общие симптомы, характерные для всех онкологических заболеваний — потеря веса, повышенная утомляемость.