Врач-онколог и проктолог Елена Смирнова написала в Instagram, что ощутимые симптомы рака прямой кишки появляются уже на запущенной стадии болезни. Многие виды онкологии никак не проявляют себя на ранних стадиях.

кишечник

— Рак прямой кишки не развивается и не вырастает за ночь. Проходят месяцы и даже годы, прежде чем опухоль вырастает до ощутимых симптомов, поэтому до этого момента никаких признаков может не быть, — подчеркнула врач.

Смирнова призвала обратить внимание на болевые приступы в животе, наличие крови или слизи при походе в туалет, вздутие живота, изменения стула (запор или понос), повышенную утомляемость и необоснованное снижение веса.

— Как видите, такие симптомы могут быть и при других заболеваниях, поэтому нужно быть особенно осторожным и сразу выяснять их причину, — отметила медик.

Она напомнила, что риск возникновения рака кишечника увеличивается с возрастом, и посоветовала посетить проктолога к 45 годам, даже если вас ничего не беспокоит.

Ранее Елена Смирнова рассказала, что тем, кто страдает от проблем с кишечником, рекомендуется включить в рацион побольше кабачков. Этот доступный овощ легко усваивается и содержит множество полезных микроэлементов. Кабачки нужно есть людям со сниженной моторикой кишечника. Они богаты витаминами и минералами, содержат много клетчатки и пектина, которые помогают при запорах.

Самым распространенным видом онкозаболевания в России в прошлом году стал рак кожи и меланома. Второе место занял рак молочной железы, третье — рак легких. Если брать структуру смертности, то на первом месте — рак легких, на втором — желудка, на третьем — ободочной кишки.