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Утверждение о том, что якобы курение спасает от коронавируса, является фейком. Об этом заявил заведующий отделом профилактики онкологического научного центра им. Н. Н. Блохина Владимир Левшин.

По его словам, те, кто жить не хочет без сигарет, наоборот, отягчают течение инфекции через те заболевания, которые у них есть.

Любой человек, который курит пять-шесть лет, как минимум, имеет хронический бронхит. А при наличии хронического бронхита риск получить пневмонию возрастает в несколько раз, — отметил онколог в интервью радио Sputnik.

Левшин добавил, что чушь про способность курения спасти от коронавируса, скорее всего, распространяют злостные курильщики, которые таким образом пытаются оправдать своё нежелание расстаться с вредной привычкой.

Ранее NEWS.ru сообщал, что вопросом о вероятном внесении сигарет в перечень товаров первой необходимости в связи с длительными нерабочими днями в РФ может заняться штаб российского кабмина. Об этом заявил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков. Сигареты не попали в соответствующий документ, а вопрос передали «на откуп регионам».

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