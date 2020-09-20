По данным Елены Смирновой, у курящих пациентов риск умереть от рака толстого кишечника в два раза выше, чем у некурящих.

Врач-проктолог и онколог Елена Смирнова в своем Instagram назвала причины, которые провоцируют быстрый рост раковых опухолей кишечника, их агрессивность и метастазирование.

Как отметила доктор, риск быстрого развития онкологии тесно связан с генетикой — при плохой наследственности прогноз зачастую бывает не в пользу пациента. Есть связь с частотой случаев рака в семье, тяжестью заболевания и возрастом его появления у родственников.

Рак, и в частности онкологические заболевания органов ЖКТ, провоцируют и ускоряют его развитие чрезмерное употребление алкоголя, а также рацион с малым количеством клетчатки и высоким содержанием жиров. Также провоцирующим фактором является низкая физическая активность.

Смирнова рассказала, что курящие пациенты с раком толстого кишечника умирают вдвое чаще, чем некурящие с тем же диагнозом. Отмечено, что у курильщиков опухоли часто бывают более агрессивными, рано начинается процесс метастазирования и опухоль склонна прорастать в брюшную полость и соседние органы.

Рак кишечника, по мнению медиков, зачастую имеет связь с образом жизни: вредными привычками, неправильным питанием, низкой физической активностью. Эта болезнь считалась возрастной — большинство пациентов получали диагноз в возрасте старше 65 лет, но сейчас опухоли кишечника все чаще обнаруживают у людей младше 30 лет.

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