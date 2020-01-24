Заведующий отделением опухолей мягких тканей Московского областного онкодиспансера Денис Сидоров рассказал, как обнаружить рак кожи на ранней стадии. Об этом сообщает РИА «Новости».

Насторожить человека должны незаживающие ранки, а также растущие пятна с нечеткими контурами, которые отличаются по цвету от родинок и веснушек. Также тревожными симптомами являются увеличение лимфоузлов, снижение веса и аппетита.

Специалист подчеркнул важность регулярного обследования кожных покровов и посоветовал обращаться к врачу при обнаружении вышеназванных симптомов.

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