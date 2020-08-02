Врач-хирург и онколог Иван Карасев рассказал в Instagram, на что может указывать горечь во рту, жжение, а также желтый налет на языке. По его словам, в 95% случаев это связано с попаданием в желудок желчи.

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В желудке желчь смешивается с соляной кислотой, а затем на фоне недостаточности розетки кардии желудка или грыжи пищеводного отверстия диафрагмы попадает в пищевод и в рот.

Недостаточность розетки кардии желудка – нарушение работы кардиального сфинктера, в результате чего содержимое кислотной полости забрасывается в пищевод. Это может привести к развитию раздражений, эрозий и язв слизистой пищевода.

— Бывают такие ситуации, когда этот процесс имеет хронический характер, вызывает хронические ларингиты и так далее. Соответственно, нужно сделать гастроскопию, УЗИ брюшной полости и обратиться к гастроэнтерологу, — написал онколог.

Лечение таких проблем обычно занимает две-три недели, добавил он.

Ранее Карасев рассказал, что пациенты всё чаще сталкиваются с поражением пищевода, связанное с воздействием микроскопических дрожжеподобных грибов (кандидозным эзофагитом). Главные симптомы — боли при глотании, ощущение комка в горле, тошнота. Также может быть расстройство стула, снижение аппетита и резкое похудение.

Эндокринолог Зухра Павлова назвала продукты, способные восстанавливать слизистую оболочку двенадцатиперстной кишки и желудка. Так, кисель и рисовый отвар обволакивают стенки желудка, раздраженная слизистая восстанавливается.