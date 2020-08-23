Онколог, проктолог, хирург Елена Смирнова рассказала в своем Instagram-аккаунте, в чем может быть причина анального зуда.

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— Анальный зуд вызывает очень настойчивое желание чесать. Само чесание не приносит облегчения, ведёт к расчёсам, повреждению кожи и ещё большему раздражению, — отметила медик.

Смирнова перечислила возможные причины такого состояния. Это может быть повышенная потливость (особенно у людей с лишним весом), неправильная гигиена (причём как недостаточная, так и чрезмерная), «неправильное» нижнее бельё (стринги, синтетика).

Если вы устранили эти причины, но «не помогло», то самое время обратиться к врачу.

Какие заболевания вызывают зуд? Это геморрой, трещины, кондиломы, вызывающие воспаление слизистой и зуд. Это глисты —паразиты или личинки выходят через задний проход. Это хронические запоры или диарея. Это половые инфекции, поскольку гонококки, трихомонады и так далее поражают не только половые пути, но и задний проход.

При опухолях (в том числе злокачественных) или анальных полипах зуд может быть первым сигналом, особенно если опухоль расположена на выходе из прямой кишки.

Также причинами анального зуда может быть молочница, дисфункция сфинктера, сахарный диабет.

— Также анальный зуд бывает при неврозах, аллергии и при кожных заболеваниях (таких как псориаз, экзема, дерматит). Реже — при заболеваниях щитовидки, почек и печени, — отметила специалист.