По словам американских онкологов, признаком онкологического процесса в легких может быть утолщение кончиков пальцев. Речь идет о синдроме барабанных палочек, характерной деформации конечных пальцевых фаланг.

легкие

Медики отмечают, что это не самый распространенный симптом заболевания, но он может свидетельствовать и о других патогенных изменениях в организме.

Это, например, один из симптомов лёгочной остеоартропатии – отёк кончиков пальцев и ложковидные ногти (синдром «часовых стёкол»).

На какие изменения нужно обратить внимание: ноготь в основании становится мягким, а кожа сильно блестит; ногти изгибаются, кончики пальцев становятся больше.

Онкологи отмечают, что такие изменения вызываются тем, что в эту область приливает слишком много крови. Почему это происходит — до конца непонятно.

Среди симптомов рака лёгких обычно называют постоянный кашель, одышку, боль в груди, хрипы, проблемы с дыханием.

Ранее медики назвали внешний признак, который может указывать на рак легких. Речь идет об опухшем лице. Дело в том, что процесс в легких влияет на кровоснабжение. Если кровеносный сосуд блокируется из-за опухоли, появляются характерные отеки.

Рак легких считается одним из самых опасных видов заболевания, так как на ранних стадиях его трудно обнаружить. Кашель, боль в груди, мокрота, хрипы, появляются довольно поздно.