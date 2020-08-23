Онколог, проктолог, хирург Елена Смирнова рассказала в своем Instagram-аккаунте, как вылечить геморрой без операции.

врач

Геморрой – болезненно увеличенный венозный узел возле заднего прохода. Если он возникает снаружи от анального отверстия, то это наружный геморрой. Внутренний геморрой развивается внутри прямой кишки из вен, расположенных под ее слизистой оболочкой.

По словам Смирновой, в некоторых случаях, чтобы геморрой больше не беспокоил, достаточно изменить образ жизни. К этому заболеванию приводят повышенное внутрибрюшное давление и низкое содержание клетчатки в пище, поэтому простые действия вполне могут помочь. Это профилактика запоров (больше пищевых волокон и воды), увеличение физической активности, а еще — «меньше сидим на унитазе: не больше 5-7 минут». Все это приводит к уменьшению узлов и исчезновению симптомов, отметила медик.

– Было бы здорово, если бы всегда было так. Но в реальности все зависит от стадии геморроя и выраженности симптомов. Поэтому лечение всегда подбираем индивидуально, и часто нужна только медикаментозная терапия, – написала Смирнова.

Она добавила, что «схемы лечения всегда различны, поэтому подбираются врачом индивидуально».

– И помните: после наступления ремиссии — все в ваших руках и зависит от профилактики геморроя, – отметила специалист.