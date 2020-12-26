Рак кишечника, как и многие другие виды онкологии, коварен тем, что долгое время никак себя не проявляет, и порой выявляют его на поздней стадии. Британские онкологи назвали ключевой предупреждающий симптом болезни, на который нужно обратить внимание.

кишечник

Это присутствие крови в фекалиях. К моменту попадания в стул кровь как бы «запекается» и становится тёмной, смолянистой. Кровь может быть из-за полипов. Изначально они не состоят из клеток злокачественной опухоли, то есть представляют собой доброкачественные опухоли, которые с течением времени могут переродиться. Полипы становятся основным фактором риска, от них надо избавляться или хотя бы держать под наблюдением.

Американские медики отмечают, что рак нередко возникает из-за несбалансированной диеты, в которой слишком много переработанного мяса и сахара. Одним из наиболее опасных продуктов, провоцирующих сразу несколько видов рака, ученые назвали напитки с высоким содержанием сахара.

В зоне риска находятся курильщики и те, кто имеет избыточный вес. И, конечно, у любого вида онкологии имеется наследственный фактор.