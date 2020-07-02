Онколог и проктолог Елена Смирнова рассказала своем Instagram о том, кому и когда нужно пройти колоноскопию. По ее словам, на сегодняшний день это единственный метод исследования, позволяющий обнаружить злокачественную опухоль на ранних стадиях, когда симптомов еще нет.

рак

Рак толстой кишки (или колоректальный рак) вышел на второе место по количеству смертей в России. Есть масса случаев, когда образование в кишечнике было обнаружено случайно во время колоноскопии.

Процедуру в профилактических целях следует пройти всем после 45 лет. А если у ваших родственников обнаруживались рак или полипы — то после 40 лет.

Смирнова подчеркнула, что есть симптомы, которые требуют срочного обращения к врачу. Это кровь, слизь в стуле, необоснованное снижение веса или потеря аппетита, а также анемия с невыявленной этиологией.

— Это международные рекомендации, но я советую делать процедуру даже раньше, так как колоректальный рак постоянно молодеет. Сейчас он уже занимает второе место среди онкологических заболеваний во всем мире. И недуг может никак не проявлять себя до 3-4 стадии, — отметила медик.

Ранее Смирнова рассказывала, что о вероятности развития рака может свидетельствовать образование кондилом. По ее словам, на начальных стадия кондиломы бессимптомны, и на них зачастую не обращают внимания. Эти образования возникают на теле из-за вируса папилломы человека (ВПЧ), из-за которого часто возникает рак шейки матки.