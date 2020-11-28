Все желающие россияне смогут бесплатно сделать прививку от коронавируса, массовая вакцинация населения запланирована на начало 2021 года. Бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко считает, что вакцинация всех россиян не обязательна.

Он напомнил, что прививка — это серьезная иммунобиологическая операция. Не все люди могут ее сделать по медицинским показаниям, так как при некоторых заболеваниях вакцинация противопоказана. Онищенко заявил о том, что препарат необходимо вводить только тем, кто находится в группе риска: пожилым, а также людям с онкологическими, эндокринологическими и кардиологическими заболеваниями. Депутат считает, что прививку также должны сделать врачи и учителя.

«Этого будет достаточно для остановки эпидпроцесса. Но это все равно массовая вакцинация, ведь одного старшего поколения у нас 20-30 миллионов человек», — заявил Онищенко в беседе с НСН.

Ранее Онищенко сообщал, как снизить риск заражения коронавирусом. Рост заболеваемости COVID-19 еще будет продолжаться, при этом наступление холодов только осложнит ситуацию. Бывший главный санитарный врач России считает, что людям, которые легко заболевают, необходима самоизоляция.