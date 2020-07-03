По мнению бывшего главного санитарного врача России, COVID-19 не мутирует так существенно, как, например, грипп, поэтому, скорее всего, нам больше не грозит пандемический подъем.

Бывший глава Роспотребнадзора, академик РАН и депутат Госдумы Геннадий Онищенко считает, что второй волны коронавируса не будет – ни в России, ни где-то еще в мире. Вторую волну сейчас прогнозируют многие эксперты, поскольку это одна из черт пандемии. При этом нередко вторые волны бывают более сильными, чем первые, что тоже вызывает немало опасений.

По мнению Онищенко, заболеваемость действительно будет фиксироваться, но пандемического подъема, вероятнее всего, уже не будет. Он пояснил, что за семь месяцев, которые мы живем с коронавирусом, COVID-19 не показал способности к резкому изменению своего генотипа. То есть, он не мутирует так, как это делает грипп.

«Раз этого не происходит, то, в лучшем случае, у нас осенью будет регистрироваться заболеваемость, но пандемического подъема не произойдет», — цитирует Интерфакс Онищенко.

Также бывший главный санитарный врач добавил, что у 40% заболевших нет никаких симптомов, поэтому важно помнить о безопасности людей, находящихся в группе риска.

Сейчас многие страны продолжают бороться с коронавирусом, Россия тоже в их числе, хотя уже какое-то время эксперты отмечают тенденцию к нормализации ситуации. В ВОЗ считают, что сейчас большинство людей в мире все еще уязвимы перед COVID-19 и говорить о победе над вирусом пока очень рано.