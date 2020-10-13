Зафиксированный в Нидерландах первый смертельный случай повторного заражения коронавирусной инфекцией на самом деле не первый. Так считает академик РАН, депутат Госдумы Геннадий Онищенко.

Это точно не первая смерть, наверняка их было побольше, и это касается тех людей, у которых не вырабатывается иммунитет, их 5% примерно, — заявил Онищенко.

По его словам, у таких людей иммунитет не вырабатывается не только к коронавирусу, но и к другим заболеваниям. Онищенко подчеркнул, что не видел никаких других научных данных по этому случаю, но если они появятся, то будет интересно их узнать, сообщает РИА Новости.

Ранее появилась информация, что в Нидерландах скончалась 89-летняя женщина после повторного заражения коронавирусом. Она страдала заболеванием крови и иммунодефицитом. Пенсионерка вторично подхватила вирус спустя два месяца после первого заражения. Состояние пациентки ухудшилось через несколько дней после поступления в больницу, а через две недели она умерла.

Всего в мире было диагностировано шесть случаев повторного заражения коронавирусом, ни один из них не произошёл в России. Об этом заявили в Роспотребнадзоре.

NEWS.ru писал, что число заражённых коронавирусом в мире превысило 38 млн человек. Лидером по числу заболеваний остаются США, где зафиксировано 8 037 789 случаев заражения, умерли 220 011 человек.