В Монголии выявлено несколько случаев бубонной чумы. Экс-главный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко прокомментировал возможность распространения смертельной заразы в нашей стране.

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По его словам, активность чумных очагов в странах Азии возрастает, и для этого есть причины. Однако для россиян они не представляют опасности в силу их отдаленности, поскольку граница между Китаем и Монголией закрыта, как закрыта и русско-китайская граница.

Онищенко подчеркнул, что российские противочумные станции на Алтае, в Забайкалье, Туве и Бурятии мониторят обстановку и проводят дезинфекционные мероприятия.

— Подготовленные и оснащенные всем необходимым подразделения проводят обеззараживание местности, обрабатывают норы грызунов, уничтожают блох, — сказал Онищенко.

Он напомнил, что инфицирование чумой происходит в результате укуса блохи, которая живет на больном животном. Заболеть можно и при разделке инфицированного мяса, если порезаться, но это бывает редко.

— Завоз чумы на территорию России из-за границы исключен. Наши регионы, где исторически известны подобные заболевания, под жестким контролем. Сейчас грызуны нагуливают жир, скоро осень, они залягут в спячку, и даже теоретическая вероятность распространения этого заболевания станет близка к нулю, — сказал Онищенко.

Чума — острое природно-очаговое инфекционное заболевание, основными симптомами которого являются лихорадка, воспаление лимфоузлов, легких и других внутренних органов. Для нее характерна высокая летальность и крайне высокая заразность.