Депутат Госдумы, заслуженный врач России Геннадий Онищенко прокомментировал ситуацию с новогодними праздниками.

В беседе с ФАН он напомнил, что в нижней палате парламента рассматривали предложение сделать 31 декабря официальным выходным, но инициатива была отклонена.

«Предлагаю действительно сделать 31 декабря официальным нерабочим днём, 1 января пусть будет тоже выходным, как это было всегда, а 2 января уже нужно выходить на работу», — сказал Онищенко.

По его мнению, двух нерабочих дней (1 и 7 января) вполне достаточно. Как считает Онищенко, рабочая декада в начале года — серьёзное подспорье для роста экономики, это также поможет в охране здоровья и решении других задач.

Ранее председатель комиссии Общественной палаты России по социальной политике, трудовым отношениям и поддержке ветеранов Наталья Починок в беседе со «Взглядом» прокомментировала идею увеличения новогодних каникул на две недели.