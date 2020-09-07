Всемирную организацию здравоохранения нужно усовершенствовать, а не разрушать, иначе мир лишится наднационального инструмента реагирования на угрозы, считает академик РАН, бывший главный санитарный врач РФ, депутат Госдумы Геннадий Онищенко.

Госдеп США ранее сообщил, что страна покинет ВОЗ в июле 2021 года. Официальный представитель госдепа Морган Ортагус заявила, что ВОЗ провалила не только работу в ходе пандемии COVID-19, но и в других экстренных ситуациях на протяжении десятилетий, не проводила реформы, в том числе не продемонстрировала «независимость от Коммунистической партии Китая».

«Если это произойдет, то мы должны понимать, что человеческая цивилизация лишится международного, наднационального инструмента реагирования на такого рода вызовы. Мы как никто понимаем, что сегодня это будет огромной потерей, мы с вами не сможем реагировать даже на грипп», — сказал Онищенко на Всероссийском конгрессе по инфекционным болезням. Он пояснил, что именно благодаря такому наднациональному инструменту реагирования ежегодно разрабатывается новая вакцина, состоящая из актуальных штаммов гриппа.

«Да, Всемирная организация здравоохранения в этом году среагировала крайне неадекватно. Она по существу спровоцировала и пошла на поводу вот той гибридной атаки, которая произошла. Но это не значит, что Всемирная организация здравоохранения должна быть разрушена. Наша страна, как лидер в эпидемиологической инфекционной науке, должна предложить миру те инструменты, через которые мы должны усовершенствовать этот наднациональный механизм реагирования, но не разрушать его», — заявил Онищенко.

Он пояснил, что, по его мнению, распространение коронавирусной инфекции имело «гибридную» составляющую «информационно-террористической атаки» с тяжелыми последствиями для экономики.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлено свыше 26,7 миллиона случаев заражения, более 876 тысяч человек скончались.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф