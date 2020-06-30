Депутат Госдумы, врач-эпидемиолог Геннадий Онищенко заявил, что нет необходимости паниковать из-за новостей об ускорении коронавируса. Об этом сообщает ИА «НСН».

«Нам сейчас ни в коем случае не надо снова закатывать истерику и все запрещать, вводить осадное положение. Это слишком дорогая цена», — заявил специалист.

По словам Онищенко, гражданам необходимо по-прежнему соблюдать санитарные требования и следить за гигиеной рук. Кроме того, важно учитывать социальную дистанцию и масочный режим.

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус накануне заявил, что пандемия коронавируса в мире ускоряется. По словам специалиста, распространение COVID-19 в мире еще не достигло пика.