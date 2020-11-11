По его мнению, это была намеренная провокация.

Эту информацию ранее распространило управление печати и массовых коммуникаций региона.

Речь идёт о трёх медиках, которые одними из первых получившили вакцину «Спутник V». Бывший главный санитарный врач России, депутат Госдумы Геннадий Онищенко заявил в разговоре с радиостанцией «Говорит Москва», что людям дали неполную информацию с целью подорвать доверие общества к российским исследованиям. Он призвал наказать авторов сообщения. «Это явно провокация. Да, они заболели, но когда они заболели? После первой аппликации или после двух проведённых аппликаций? Вот это умышленно не даётся. Если ты говоришь „А“, то ты говори „Б“, подавай оценку, давай объяснения, а просто вбрасывать такие вещи — это заведомо подрывать веру у населения в правильности проводимых в России действий. За это должны люди отвечать».

Ранее в Минздраве объяснили заражение врачей COVID после прививки «Спутник V». Это произошло из-за того, что у медиков не успели выработаться антитела. Помощник главы ведомства Алексей Кузнецов пояснил, что вакцина, разработанная центром имени Гамалеи, двухкомпонентная: через 21 день после инъекции пациенту вводят вторую. Человек считается вакцинированным и, соответственно, защищённым от инфекции через три недели после второй прививки.