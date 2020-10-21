Академик РАН, депутат ГосдумыГеннадий Онищенко раскритиковал медиков за заявления о неэффективности многоразовых перчаток как средств защиты от коронавируса.

Ранее главный инфекционист Минздрава России, профессор Владимир Чуланов заявил, что перчатки и кожные антисептики при правильном использовании — равноценно эффективные меры профилактики инфекционных заболеваний, но матерчатые перчатки, которые используют много раз, от коронавируса не спасают, а наоборот могут быть дополнительным риском инфицирования.

«Если бы вы послушали, что мы в своем кругу говорим на эту тему — даже десятую долю — и выдали бы это в эфир, уже все бы слегли… Да, на 100% ничего не защищает, и маска на 100% не спасает… Такие заявления, понимаете, за них нужно головы отрывать…Нельзя этих вещей говорить. Я имею свое отношение ко многому, что делается, но я никогда не вылезу и не буду этого публично высказывать», — сказал Онищенко в эфире радио «Комсомольская правда».