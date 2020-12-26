Власти Великобритании на прошлой неделе сообщили, что в стране зафиксировали новый штамм коронавируса.

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Пока нет доказательств, что он более смертоносен, чем известные штаммы. Однако уже понятно, что он является очень заразным. Отмечалось, что новый штамм заразнее первоначального на семьдесят процентов.

По словам Геннадия Онищенко, для паники оснований нет, однако следить за ситуацией необходимо. Он объяснил, что произошла мутация того вируса, который у нас уже есть. Видимо, мутация произошла в сегменте генома коронавируса, который отвечает за контагиозность, и это объясняет его повышенную заразность.

Ученые давно говорят о четырех подтипах SARS-CoV-2: азиатском, европейском, австралийском и североамериканском. В России пандемию вызвал европейский. Сейчас, скорее всего, появился новый подтип.

Единственным способом остановить пандемию и даже ею управлять является вакцинация, подчеркнул Онищенко.

Новый штамм коронавируса зафиксировали в Нигерии, сообщил директор Africa CDC Джон Нкенгасонг. Мутация вируса отличается от той, которая была обнаружена в Великобритании.

Днем ранее стало известно, в ЮАР тоже обнаружили новый штамм: по данным властей, вторая волна пандемии в стране, вероятно, связана именно с этой мутацией.