Депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко оценил возможность новой эпидемии в будущем.

В беседе с НСН он отметил, что всякая инфекция имеет периодичность. Как напомнил депутат, за последние 20 лет эпидемии были в 2002, 2012 и 2020 годах.

«Периодичность 8 — 10 лет. Примерно в этом промежутке, может, появится ещё один коронавирус, потому что в линейке ожидания примерно 34 коронавируса. Но, я надеюсь, что мы к тому времени научимся справляться», — пояснил Онищенко.

Ранее «Дни.ру» сообщали, что за последние сутки в России коронавирус выявлен у 7 843 человек.