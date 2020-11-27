Бывший главный санитарный врач России, депутат Госдумы Геннадий Онищенко оценил предложение вакцинировать от коронавируса всех россиян. Об этом он заявил в интервью Национальной службе новостей.

По словам Онищенко, на данный момент нет необходимости прививать абсолютно всех. Парламентарий отметил, что вакцинировать следует только группы риска такие, как пожилое население и люди с онкологическими, эндокринологическими и кардиологическими заболеваниями. Он добавил, что также необходимо привить врачей и учителей, чтобы остановить распространение вируса. При этом академик РАН подчеркнул, что к вакцинации стоит подходить ответственно, так как это серьезная иммунобиологическая операция.

Ранее Онищенко рассказал об опасности бессимптомных носителей коронавируса. Депутат отметил, что молодые люди, которые чаще всего переносят коронавирус бессимптомно, должны носить маски и перчатки. Он также опроверг высокую вирулентность у бессимптомных носителей.