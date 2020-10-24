Бывший главный санитарный врач России, депутат ГосдумыГеннадий Онищенко в эфире НСН призвал россиян соблюдать меры предосторожности в условиях пандемии COVID-19.

«Я лишь попрошу всех вместе и каждого в отдельности: соблюдайте, пожалуйста, те меры, которые всем знакомы, но которые многие стараются игнорировать. Все зависит от нас. Если мы будем соблюдать их, то сохраним миллионы часов здоровой жизни», — заявил парламентарий.