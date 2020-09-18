Первый заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко объяснил рост числа новых случаев коронавируса сезонным подъемом заболеваемости ОРВИ, похолоданием, а также возвращением россиян на работу и учебу. Его слова приводит «Интерфакс» в пятницу, 18 сентября.

По мнению Онищенко, увеличение заболеваемости COVID-19 — это «естественный процесс». Необходимость вернуть ограничения он оценил фразой «хватит, назакрывались».

«Стоит ограничить неуместные сходки, походы в кино и еще куда-то. Можно воздержаться от этого — есть планшет, там можно посмотреть фильм со всеми остановками», — предложил Онищенко.

Также он посоветовал помнить о витаминах, высыпаться, соблюдать режим питания и соблюдать меры профилактики инфекций «с добрым чувством тревоги».

«А профессионалам [советую] — следить [за ситуацией с коронавирусом], быстро реагировать на каждый случай», — добавил Онищенко.

Ранее вирусолог, доктор медицинских наук Анатолий Альштейн заявил, что новые ограничительные меры из-за коронавируса будут вводить только в том случае, если произойдет большой всплеск заболеваемости. По его словам, подъем заболеваемости, который наблюдается сейчас, незначителен.

Незначительным его сочла и представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович. По ее словам, Россия находится на плато по распространению коронавируса, тогда как подъем действительно наблюдается во многих европейских странах. «Мы видим [в России] незначительное повышение», — констатировала Вуйнович.