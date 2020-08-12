Академик РАН, бывший главный санитарный врач РФ, депутат Госдумы Геннадий Онищенко объяснил критику российской вакцины от новой коронавирусной инфекции завистью и проплаченностью.

Россия во вторник объявила о регистрации первой в мире вакцины от COVID-19, она получила название «Спутник V», прошла все необходимые проверки и формирует устойчивый иммунитет. Ряд стран прохладно восприняли эту новость. Главный инфекционист США заявил, что они могли бы представить свою вакцину хоть на следующей неделе, у них их полдюжины, но пока не уверены в их действенности и безопасности, и он сомневается, что Россия должным образом проверила свою. Шведским ученым нужна дополнительная информация, чтобы оценить успешность российской вакцины, сказал Mpravda.com глава отделения лабораторной медицины Каролинского медицинского института в Стокгольме Матти Сэльберг. В свою очередь глава Минздрава ФРГ Йенс Шпан отметил, что скептически относится к новостям из России, поскольку «российские коллеги не допускают к знаниям», но «здесь испытано недостаточно».

«Когда все это еще только начиналось, я говорил, что проблемы создать вакцину от коронавируса в принципе нет… Я не сомневался, что вакцина может быть сделана достаточно быстро… Сейчас будем меньше обращать внимание на эти сомнения, поблагодарим наших коллег за то, что они так трепетно относятся к нам, и пожелаем им успехов в своей работе», — сказал Mpravda.com Онищенко.

«Поэтому сейчас давайте прекратим ту истерику, которая, небескорыстно конечно, возникает у моих коллег. Инциируется она двумя факторами — первый фактор, почему не я, а второй фактор — это то, что проплачивается все это. Но не будем копаться в мотивации, а спокойно будем продолжать работу», — отметил он.

По словам академика, есть классические, длительные протоколы испытания вакцин, которые проходят десятилетиями – так, вакцину против ВИЧ не могут создать уже около 40 лет, но есть и упрощенные протоколы. В качестве примера он привел вакцину от гриппа, которую создают каждый год — не исключением станет и этот.

«Это новая вакцина, в принципе, и тем не менее мы будем прививать миллионы людей», — отметил собеседник агентства.

«В заключении я могу сказать одно: я еще не уверен, что возникнет необходимость массовой вакцинации даже групп риска. И в этом я сомневаюсь почти с первого дня», — заключил Онищенко.