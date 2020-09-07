Онищенко о сексуальном воспитании в школах: это превратится в оскотинивание. Опрос показал положительное отношение россиян к половому просвещению детей и подростков в учебных заведениях.

Россияне выступили за секспросвет в школах

За введение таких уроков выступили 74,7% респондентов, сообщает РБК со ссылкой на исследования сервиса «Доктор рядом».

Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко в интервью радиостанции «Говорит Москва» заявил, что рассказывать детям о половой близости нужно ненавязчиво и с учётом их возрастных особенностей.

«Строение тела детям и так преподают. Воспитание сексуальное тоже идёт, но в самом щадящем варианте — это прочтение полного собрания нашего великого Куприна, где в литературной форме описываются почти анатомические формы этого процесса. Мы должны совершенствовать [половое — прим. ГМ] воспитание, это принципиальный вопрос. Для того чтобы это делать, мы должны уберечь себя от кампанейщины в этом вопросе. Сейчас мы раскрутим это кадило, пошумим, начиная от категорического кликушеского отрицания вплоть до того что чуть ли не демонстрировать в физическом смысле эту близость на уроках. Сейчас присовокупятся к этому наши скоморохи, которые начнут ёрничать на эту тему».

По словам Онищенко, в случае появления в школьной программе уроков полового воспитания детям нужно рассказывать о рисках распространения венерических заболеваний.

«Это надо делать очень щадяще [внедрять половое воспитание в школах — прим. ГМ], беречь психику девочек и мальчиков, которые подрастают, не лишать их того флёра романтизма. Если мы перейдём к физиологии сразу, это превратится в оскотинивание. Безусловно, этот вопрос нужно в школы вводить, но без пошлости, не на примере тычинок и пестиков рассказывать об этом, а найти приемлемые для каждого возраста [подходы — прим. ГМ]. Вопросы гигиены, в том числе [стоит освещать — прим. ГМ]. У нас, к сожалению, многие женщины и мужчины не могут выполнить свою детородную функцию в силу приобретённых инфекционных заболеваний в результате эмпирического познания этой сферы человеческой жизнедеятельности».

У участников опроса сервиса «Доктор рядом» также спрашивали, кто должен рассказывать подросткам об интимной жизни. 65% респондентов заявили, что этим должны заняться приглашённые врачи, 37% назвали эту работу прерогативой школьных психологов, 11% ответили, что это могут быть учителя. При этом 47% считают, что уроки сексуального просвещения можно проводить с 5-го по 9-й класс.

В опросе участвовали 4 200 человек, три четверти из которых имеют детей. 52% респондентов — мужчины, 48% — женщины.