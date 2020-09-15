По его словам, под воздействием низких температур легко можно подхватить и активизировать различные виды респираторных заболеваний.

Во время сезонной вспышки респираторных заболеваний гражданам особо тщательно необходимо соблюдать меры защиты от вирусов и не впадать в депрессию, заявил первый зампред комитета Государственной Думы по образованию и науке, академик РАН Геннадий Онищенко.

«Одевайтесь по погоде, пейте витамины, прививайтесь и не впадайте в депрессию, потому что сама депрессия может убить человека без всякого коронавируса», — акцентировал он.

Помимо этого, осенью необходимо сбалансированно и разнообразно питаться, а также соблюдать режим дня, так как «ночные гуляния плохо влияют на биоритмы организма».

В то же время, в интервью «Вечерней Москве» Онищенко подчеркнул, что под воздействием низких температур легко можно подхватить и активизировать «грипп, парагрипп, коронавирус, и кучу других инфекций».