Бывший главный санитарный врач рассказал в эфире НСН, что граждане могут требовать у власти во время пандемии. Глава Роспотребнадзора Анна Попова указала на необходимость ужесточить ограничения в регионах, где показатели заболеваемости коронавирусом превышают средний по стране. Между тем, в Кремле заявили, что в нескольких регионах система здравоохранения уже перегружена. Бывший главный санитарный врач России, депутат Госдумы Геннадий Онищенко рассказал в эфире НСН, при каких условиях согласился бы с Поповой.

«Что касается ее заявления — ну, много чести, чтоб я комментировал. Кроме слов, надо еще и действовать. Увещеваниями и благостными рассуждениями вопрос не решишь. Тут нужен весь комплекс мер: и разъяснительная работа, и требование исполнения санитарных норм. Конечно, нужно и создавать условия: продавать маски рядом с метро за низкую цену. А у пенсионеров есть деньги их купить? Так что требования должны быть не только к людям, но и к властям. Только в такой интерпретации я согласен с призывом Поповой», — отметил Онищенко.

Кроме того, он прокомментировал появившиеся в СМИ сообщения, что российские туристы якобы бегут в Турцию в надежде пережить там вторую волну коронавируса.

«Вы видели фейк, что люди убегают из России и едут в Турцию? Даже если все они кинутся и убегут, это не так много будет, понимаете? И это не повлияет на всю Россию, потому что в Турцию ездят кто — богатые регионы: Москва, Петербург, Подмосковье. А есть регионы, в которых нет денег и до райцентра своего доехать. Но то, что Турцию проморгали, — это очевидно. На отдых туда ехать нельзя было, вот деловые поездки — пожалуйста», — заявил Онищенко.

Ранее глава Минздрава Михаил Мурашко сообщил, что 82% коек для больных коронавирусом на данный момент в России заняты. По его словам, около около 75% зараженных новым вирусом россиян находятся на амбулаторном лечении. За минувшие сутки в России выявили почти 22 тысячи новых случаев коронавируса. Это новый рекорд суточного прироста заболевших. Больше всего случаев зафиксировали в Москве, Санкт-Петербурге и Подмосковье.