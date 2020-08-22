МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Размер стипендий в российских вузах должен соответствовать прожиточному минимуму, заявил порталу Ura.ru первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко.

«Дать возможность жить, не жируя, и учиться нормально — это правильно. Если ему не на что жить, то качество обучения страдает», — пояснил он.

Онищенко добавил, что студентов нужно поощрять за хорошую успеваемость. Например, в советские времена учащиеся могли получать обычную, повышенную и ленинскую стипендию, сказал он.

Кроме того, при определении размера выплат важно учитывать возможности учебного заведения — с точки зрения престижности, качества подготовки и авторитета, указал депутат.

Стипендии также могут разниться в зависимости от региона, считает собеседник портала.