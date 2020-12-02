О том, когда когда пациентам с коронавирусом необходимо лечение в стационаре, рассказал депутат и академик РАН Геннадий Онищенко, который ранее был главным санитарным врачом РФ.

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По его словам, если болезнь протекает в легкой форме, но есть какое-либо эндокринное заболевание, например сахарный диабет, то лучше человека госпитализировать. То же самое касается рака, поскольку при онкологии у пациента иммунитет, в любом случае, подавлен.

Таким образом, диабетикам и раковым больным, заболевшим коронавирусом, лучше лечиться в стационаре под наблюдением врачей.

Ранее Онищенко рассказал про отличия ковида и гриппа. По его словам, некоторые симптомы коронавируса не встречаются при гриппе, например, одышка и потеря обоняния. Еще при COVID-19 чаще всего возникают проблемы с легкими, потому что человек «теряет сатурацию, не насыщается кислородом кровь».

Медики отмечают, что при заражении коронавирусом у человека может не только подняться температура и пропасть нюх. Часто на заражение могут указывать боль в спине и мышцах, а также обостренная чувствительность кожи.

Президент Владимир Путин поручил на следующей неделе начать в нашей стране масштабную вакцинацию от коронавируса. Первыми ее должны пройти врачи и учителя. Как неоднократно подчеркивалось, вакцинация в России должна пройти на добровольной основе.