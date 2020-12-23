Академик РАН, депутат Госдумы Геннадий Онищенко рассказал, как можно защититься от коронавирусной инфекции и больше не возвращаться к самоизоляции.

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Он напомнил, что наша страна первой в мире создала вакцину от COVID-19 и начала массовую вакцинацию. Прививка — стопроцентный способ профилактики вируса, считает Онищенко.

Вместо самоизоляции он призывает включиться в прививочную кампанию. Депутат отмечает, что всем нужно работать, полноценно жить, а не закрываться и сидеть по домам.

Минздрав в августе зарегистрировал вакцину «Спутник V». Она предполагает введение двух компонентов препарата с промежутком в три недели.

А основатель Microsoft и один из богатейших людей планеты Билл Гейтс ожидает усиления пандемии даже после начала вакцинации. По его словам, ухудшение ситуации может произойти в течение ближайших месяцев, это предсказывают компьютерные модели. Гейтс считает, что самыми эффективными способами борьбы с коронавирусом пока остаются маски и соблюдение дистанции.

Врач и телеведущий Александр Мясников сомневается в эффективности массовой вакцинации. По его словам, эксперты сомневаются, что всеобщая вакцинация существующими прививками создаст коллективный иммунитет быстрее, чем он выработается естественным путем.

Министр здравоохранения Михаил Мурашко отмечал, что после окончания пандемии вирус может продолжить циркулировать среди населения «в определенной степени».

По прогнозу пульмонолога Александра Карабиненко, коронавирусом так или иначе могут переболеть все, поскольку он циркулирует в воздухе и разносится бессимптомными носителями. При помощи вакцинации можно будет избежать тяжелых случаев, но не избавиться от вируса совсем.