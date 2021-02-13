Как сообщали британские ученые, на то, что вы заразились коронавирусом, может указывать необычный симптом — икота, которая не проходит в течение долгого времени. Они привели несколько примеров из своей практики. Так, 64-летний мужчина икал трое суток подряд, после чего обратился в больницу. Анализы показали у него коронавирусную инфекцию и низкий уровень лейкоцитов.

лицо

Об этом говорят и российские врачи. Так, по словам завкафедрой нервных болезней Сеченовского университета Владимира Парфенова, приступ икоты в редких случаях может указывать на начинающиеся заболевание ковидом.

Бывший главный санитарный врач России, академик РАН Геннадий Онищенко назвал эти случаи скорее экзотическими. Он считает, что икота является необязательным признаком COVID-19. И даже если она у пациента присутствует, то не имеет никакого значения ни в диагностике, ни в выявлении, ни в лечении.

Чтобы избавиться от икоты, в большинстве случаев достаточно выпить воды, отмечает Онищенко. В случае если икота центрального генеза, то она лечится медикаментами. Икота не считается заболеванием, подчеркнул эксперт.

Ранее ученые из Университетского колледжа Лондона выяснили, как икота влияет на развитие мозга у человеческого плода. По их словам, вызванная икотой деятельность может помочь мозгу ребенка научиться контролировать дыхательные мышцы.