На удалённый формат работы в Москве можно перевести более 30 процентов всех офисных работников столичных организаций. Об этом на онлайн-конференции 7 октября сказал первый зампредседателя Комитета Госдумы по образованию и науке, экс-глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко, сообщает РИА «Новости».

«По поводу удалёнки: я, например, говорю, что нам с вами надо на удалёнку, есть коронавирус или нет. Переходить на удалённые места работы — это уже наша с вами потребность. Сейчас Сергей Собянин поставил вопрос о 30 процентах офисных работников, а я считаю, что можно даже больше перевести», — подчеркнул он.

Напомним, мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, согласно которому в столице с 5 октября требование перевода на дистанционную работу становится обязательным — работодатели должны будут отправить на удалёнку не менее 30 процентов сотрудников. А люди старше 65 лет должны находиться дома, за исключением экстренных случаев.

В свою очередь, Геннадий Онищенко заявил, что обязательной самоизоляции в столице можно будет избежать, если горожане ответственно подойдут к соблюдению всех мер предосторожности. Помимо прочего, всем обязательно нужно ходить в маске и обрабатывать руки.