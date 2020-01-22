Депутат Госдумы и бывший руководитель Роспотребнадзора Геннадий Онищенко в интервью порталу Nation News заявил, что празднование Нового года в Китае повышает риск распространения коронавируса в России.

В конце декабря китайские власти сообщили о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухань. Предварительно установлено, что возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса — 2019-nCoV. По состоянию на 23.00 (18.00 мск) 21 января, в стране зарегистрировано 319 случаев заражения, шесть человек скончались.

Вирус уже распространился за пределы КНР, случаи заражения зафиксированы в Южной Корее, Японии и Таиланде. Китайские власти официально подтвердили, что вирус передается от человека к человеку.

По словам парламентария, складывается серьезная ситуация, которую осложняют следующие обстоятельства.

«25 января Китай начнет праздновать свой Новый год, праздник продлится до 1 февраля. И я думаю, что первого числа ситуация изменится не в лучшую сторону — возможен рост, потому что все перемешаются. Это касается и России, потому что на Дальнем Востоке много китайцев, которые постоянно работают у нас: они все уедут туда, а потом приедут назад», — рассказал Онищенко.

Ранее в Минздраве заявили, что вспышка нового коронавируса несет биологическую угрозу населению России.

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