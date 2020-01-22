Экс-руководитель Роспотребнадзора, депутат Госдумы Геннадий Онищенко заявил, что коронавирус, быстро распространяющийся в Китае, появился уже давно.

По его словам, вспышка пневмонии, вызванной новым типом коронавируса 2019-nCoV, обусловлена тем, что он изменился и только теперь начал передаваться от человека к человеку.

«Сейчас он преодолел видовой барьер. Поначалу думали, что это морепродукты, однако эта версия ненадежна. Речь идет о пневмонии, значит, речь идет о воздушном пути передачи», — цитирует Онищенко РЕН ТВ.

31 декабря в китайском городе Ухань (провинция Хубэй) начали фиксировать случаи заражения неизвестным заболеванием. Изначально полагалось, что вирус связан с морепродуктами, так как среди первых пациентов были работники местного рынка. Кроме того, специалисты утверждали, что заболевание не передается от человека к человеку. Позже эти утверждения были опровергнуты.

К настоящему времени в Китае зафиксировано 473 случая заболевания, 17 человек скончались, более 20 выздоровели.

Также зафиксировано несколько случаев заболевания в Австралии, Японии, Южной Корее и США. 22 января в Пулково были госпитализированы два россиянина с подозрением на коронавирус.

Власти Китая предупредили, что вирус мутирует, и есть риск его быстрого распространения.