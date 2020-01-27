Россиянам не стоит паниковать из-за угрозы распространения нового типа коронавируса. Об этом заявил врач-эпидемиолог Геннадий Онищенко. По его словам, на данный момент существует около 30 медицинских препаратов, которые успешно справляются с заболеванием.

Чтобы успокоить нашу общественность: уже примерно 30 медицинских препаратов, которые сегодня есть, лечат, работают против этого вируса. 12 из них — те, которыми мы лечим ВИЧ-инфекцию, — рассказал он в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

Ранее NEWS.ru писал, что российское посольство в Китае поддерживает контакт со 140 гражданами РФ, которые остаются в опасной с эпидемиологической точки зрения зоне КНР, где началась вспышка заболеваемости пневмонией.

Общее число заболевших в Китае превысило 2,7 тысячи. Большинство случаев зафиксированы в городе Ухань. Там насчитывается около 1423 инфицированных. На данный момент известно о 80 летальных исходах.

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