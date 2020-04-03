Бывший главный санитарный врач России, первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко в пятницу, 3 апреля, предостерег россиян от бездумного употребления витаминов и успокоительных.

«Витамины — это понятно. Второй месяц весны, люди выходят из зимы, принимать витамины в весенний период — это признак здорового отношения человека к своему здоровью», — цитирует его «Говорит Москва». При этом он подчеркнул, что всё должно быть в меру.

Парламентарий также не увидел ничего плохого в увеличении продаж успокоительных, поскольку «это не психотропные вещества».

При этом Онищенко считает, что виновниками резкого роста продаж седативных препаратов и витаминов являются журналисты.

«Ваш цех, вы занимаетесь антигосударственной деятельностью. Я имею в виду журналистов всех наших сегодня. Как ни посмотришь, конец света пришел, умираем, всё, конец. Ну, это же не так!» — заявил он.

Член комитета Госдумы по охране здоровья, врач-психиатр Борис Менделевич также призвал россиян не злоупотреблять приемом успокоительных препаратов и витаминов в условиях стресса из-за коронавируса, передает агентство городских новостей «Москва».

Рост продаж витаминов и успокоительных препаратов происходит на фоне пандемии коронавирусной инфекции COVID-19. О повышении спроса на эти товары свидетельствуют данные аналитической компании DSM Group, сообщает телеканал «360».

С 1 марта по 22 марта было продано больше 21 млн упаковок витаминов. Рост составил 21% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года года.

По данным оперштаба на 3 апреля, в России зарегистрировано 4149 случаев коронавируса в 78 регионах. За весь период 34 летальных исхода.

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