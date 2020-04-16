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На днях родители пожаловались сразу на несколько подобных инцидентов.

Случаи произошли в Калуге и Москве: злоумышленники взломали аккаунты учеников и включили трансляцию порно-ролика на занятии. В Саратове же во время урока русского языка видео запускал один из школьников с помощью функции демонстрации экрана в сервисе Zoom.

Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко заявил в интервью радиостанции «Говорит Москва», что в случаях, когда это были хакеры, необходимо писать жалобы и демонстративно наказывать нарушителя.

«Во время занятий вместо того, чтобы слушать на литературе про Наташу Ростову, они находят физиологическое подтверждение её влечения к Андрею Болконскому, что ли? Во-первых, из учеников это точно никто не сделает. Это всё-таки надо обладать специальной подготовкой. Это делает профессионально, преднамеренно и заведомо враг. Его находят и примерно наказывают. Я предлагаю самую мягкую меру наказания для такого человека — линчевать его. Он с таким же успехом может влезть к этим детям. Если это превращается в систему, то с этим можно разобраться в считанные часы — устроить из этого показательное растерзание этого негодяя и всё. И другим повадно не будет. Всё-таки это немножко экзотика, хотя и очень неприятная, поэтому мы с вами должны этот случай не замалчивать. Я порекомендую родителям немедленно об этом сообщить в департамент [образования — прим. ГМ] и правоохранительные органы. Найти этого негодяя я не вижу никакого труда».

Депутат считает, что нельзя прекращать занятия из-за таких случаев. Он посоветовал взять ситуацию под строгий контроль.

«Отменять занятия нельзя. Родителям, особенно управляющим советам, взять это на контроль и через родителей, находящихся дома, следить за тем, что делает ваш сын или дочка во время занятий. Я думаю, большинство наших школьников будут нам в это время помогать. Насколько есть возможности заблокировать такого рода входы, я уверен, это технически реально. Но никак не рассматривать эту проблему «или-или»: ах, это случилось, давайте запретим. Нет, давайте будем жёстко контролировать, добиваться того, чтобы это не было замято. Вплоть до того, что установить дежурство наших родителей на дому. Понятно, что есть родители, которые даже сейчас работают».

Онищенко считает, что родительское сообщество должно настоять на вмешательстве в ситуацию местного департамента образования и министерства просвещения РФ.

«Я бы сказал в конце, что мы должны сделать всё сами и обратиться к нашему департаменту: что он предпринял, чтобы впредь такого рода вещи не повторялись? Он должен обратиться в соответствующие органы — и МВД, и ФСБ — и поставить вопрос уже официально. Мы должны задать вопрос и нашему министерству просвещения: а вы что предпринимаете, против того, чтобы мы не потом ловили, а чтобы этого не допустить».

Всех школьников и студентов в России перевели на удалённый формат обучения в рамках обязательной самоизоляции в связи с пандемией коронавируса. Минпросвещения разрешило школам по собственному желанию досрочно закончить учебный год у 1-8 классов. 9-11 классы продолжают обучение, при этом ЕГЭ и ОГЭ перенесли с мая на июнь.

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