В ближайшем будущем россиянам придется выходить на работу с 1 января ради поддержки экономики страны и собственного экономического интереса. Такого мнения придерживается бывший главный санитарный врач, депутат Госдумы Геннадий Онищенко.

Таким образом он прокомментировал опрос ВЦИОМа, согласно которому каждый второй россиянин одобряет длительные новогодние каникулы. Депутат усомнился в результатах исследования и заявил, что граждане не видят выгоды в таком продолжительном отдыхе, ведь нужно зарабатывать деньги.

«Надо экономику поднимать, надо думать о будущем страны», — сказал он в комментарии «URA.RU» 14 января.

Результаты опроса ВЦИОМ были опубликованы накануне. Так, 51% респондентов сочли удачным решение о длительных новогодних каникулах, а 33% — нет. Еще 3% пожелали, чтобы такой долгий отдых был не зимой, а весной, а 4% опрошенных уверены, что в России избыточное количество выходных дней.

Больше всего недовольных длительностью каникул оказалось в возрастной группе 60+ (47%), считающих свое материальное положение плохим (46%).

Длительные новогодние каникулы были установлены в декабре 2004 года, когда в Трудовой кодекс были внесены изменения, согласно которым новогодние каникулы длились с 1 по 5 января включительно, 6 января было рабочим днем, а 7 января — выходным. С 2013 года официальные новогодние каникулы длятся с 1 по 8 января.