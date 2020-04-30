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Россиянам следует потерпеть с походом на шашлыки во время майских праздников на фоне пандемии коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом депутат Госдумы Геннадий Онищенко заявил ТАСС.

Онищенко, как сообщал «Рамблер», — первый заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке и бывший глава Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор).

«Я очень прошу: когда начнутся майские (праздники. — Прим. ред.), уберечься от соблазна пойти на шашлыки. Я заклинаю всех: потерпите немножко», — заявил он.

По словам парламентария, возвращение к привычному образу жизни произойдет тем быстрее, чем строже россияне будут соблюдать режим самоизоляции. Также он выразил уверенность, что ситуация с распространением коронавирусной инфекции в России пойдет на спад после майских праздников.

«Солнышко пригреет, весна скажет свое слово и поправит нам положение. Осталось немножко, давайте потерпим», — подытожил Онищенко.

В декабре в Китае началась вспышка заболеваемости инфекцией COVID-19, которую вызывает коронавирус SARS-CoV-2. В марте Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку пандемией. По последним данным, во всем мире число заболевших превысило 3,1 миллиона человек.

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