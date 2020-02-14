Депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко заявил, что петербурженку Аллу Ильину не стоит штрафовать за побег из карантинного бокса. Об этом сообщает «Москва 24».

Как писал «Рамблер», Ильина вернулась из Китая 30 января. В аэропорту Пулково ей посоветовали при малейшем недомогании вызывать врачей. К 4 февраля у нее заболело горло, петербурженка обратилась в больницу и ее отправили на 14-дневный карантин, хотя сначала обещали обследовать за один день, а ее анализы оказались чистыми.

В итоге 7 февраля Ильина решилась на побег и взломала замок в палате. Она открутила кожух над дверью, сняла обмотку проводов и замкнула их. На нее жаловались в полицию и обещали оштрафовать.

Онищенко объяснил, что врачи не хотели брать на себя ответственность и отпускать ее раньше, чтобы «не ссориться ни с прокурором, ни с кем»

«Ее обследовали, ясно же, что через два-три дня все эти симптомы у нее прошли, потому что никакого коронавируса у нее нет», — подчеркнул он.

По его мнению, теперь петербурженке хотят устроить публичную порку, чтобы показать, «какие мы строгие».

«В данном случае я не знаю эту женщину, но мне импонирует то, что она не спряталась, у нас же обычно в таких ситуациях прячутся», — заключил он.

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