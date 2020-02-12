Депутат Госдумы Геннадий Онищенко отреагировал на заявление немецкой медсестры, сообщившей о «грубости» российских врачей. По его словам, это субъективное мнение, хотя доля правды в этих словах есть.

Да, у нас характер общения между людьми отличается от немецкого. Он более откровенный и жестковатый. Мы меньше расшаркиваемся, меньше сдуваем пыль. Это наше общее. Это не отношения врача и больного, — цитирует его телеканал «360».

Он также согласился со словами немки о том, что в России более качественно проводят диагностику. Это, по его словам, результат российского медицинского образования.

Оно менее формализованное, то есть российский врач более заточен на творчество, на то, что каждый больной — индивидуум, — пояснил он.

Ранее, как писал NEWS.ru, медсестра из Германии Мария Гёрлиц, имеющая опыт работы в России, назвала главный недостаток врачей РФ. Это отсутствие вежливости в общении с пациентами. Также медсестра считает ошибкой не сообщать больным, как их будут лечить и какие препараты им предстоит принимать.

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