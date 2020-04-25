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Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко в эфире НСН прокомментировал высказывание президента США Дональда Трампа о том, что коронавирус быстро погибает от воздействия прямого солнечного света.

«Они все правильно говорят. Почему у нас гриппа нет летом? Потому что тепло. Самое главное — ультрафиолет», — заявил Онищенко.

По его словам, существуют рекомендации проводить в закрытых помещениях ультрафиолетовую дезинфекцию, так как она убивает вирус.

«Если бы на майские праздники была хорошая, солнечная погода, она бы нам здорово помогла», — добавил депутат.

Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович, комментируя РИА Новости высказывание Трампа, ранее заявила, что коронавирусной инфекцией можно заболеть независимо от солнечной или жаркой погоды, так как вирус COVID-19 находится в легких, а там солнечный свет не поможет. По ее словам, «для того, чтобы защитить себя, необходимо часто и тщательно мыть руки и не прикасаться к глазам, рту и носу».

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 2,5 миллиона случаев заражения, свыше 175 тысяч человек скончались.

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