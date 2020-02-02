Короновирус, вспыхнувший в Китае и распространяющийся по миру, скорее всего, будет отнесен к заболеваниям второй группы опасности. Таким мнением в беседе с URA.RU поделился первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке и бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко.

«Есть четыре группы опасности вирусов для человека. На настоящий момент, я бы, скорее всего, отнес его [коронавирус] ко второй группе опасности. Пока еще трудно говорить о нем, его трудно квалифицировать. Спешка неуместна», — заявил в разговоре с URA.RU Онищенко.

Коронавирус в действительности не является настолько опасным заболеванием, считает врач и политик. По словам Онищенко, эксперты из Роспотребнадзора и Минздрава излишне торопятся, относя его к каким-то категориям опасности, учитывая, что это никак не повлияет на проводимые для противодействия заболеванию мероприятия.

По словам Онищенко, человеческая популяция несет гораздо более существенные потери от гриппа, чем от нового вида пневмонии, а миллионы людей по всему миру являются переносчиками ВИЧ-инфекции. Исходя из этого, следует, что в мире существуют более опасные заболевания.

До этого Геннадий Онищенко объяснял, почему России не следует помогать Китаю в борьбе с коронавирусом. По мнению врача, в азиатской стране наука развита достаточно, чтобы справиться с проблемой без посторонней помощи

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление, в соответствии с которым коронавирус внесен в список заболеваний, представляющих опасность для окружающих. Таким образом, заболевание встало в один ряд с холерой, ВИЧ и чумой.

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