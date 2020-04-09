Идея ношения блокатора вирусов «не лишена смысла», но не нужно слепо верить в их чудодейственность, тем более что хлорные испарения в больших количествах вредны для организма. Об этом предупредил бывший главный санитарный врач России, депутат Госдумы Геннадий Онищенко 9 апреля.

По его словам, главное в подобных средствах — вера в их эффективность, однако не стоит забывать о главных мерах предосторожности — мытье рук, дезинфекции, соблюдении социальной дистанции и минимизации контактов.

Кроме того, следует учитывать количество хлорных испарений и сопоставлять возможную пользу от блокатора с вредом от выделяемых им соединений, ведь хлор токсичен. Вместо блокатора вирусов Онищенко предложил использовать безопасный аналог — дольки чеснока.

«Фитонциды, которые выделяет чеснок, более эффективно действуют, чем хлор, и они менее опасны для организма человека. <…> Если человек находится постоянно в комнате, то там организовать распыление или обеззараживание воздуха с помощью ультрафиолета», — приводит его слова «РИА Новости».

Накануне блокатор вирусов журналисты заметили у пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова. Тот сообщил, что купил бейдж в аптеке, но не уверен в его действенности, а также предупредил о том, что такое средство может быть вредно организму. Так, по некоторым данным, среди побочных эффектов — спутанность сознания и свистящее дыхание.

Вспышка пневмонии COVID-19, вызываемой вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря. Вне Китая болезнь была диагностирована у пациентов более чем в 180 странах. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию коронавируса в мире. По данным Worldometer на 9 апреля, всего в мире подтверждено свыше 1,5 млн случаев заболевания, скончались 89 тыс. человек.

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