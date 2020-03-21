Главный инфекционист Ставрополья Ирина Санникова, скрывшая свою поездку в Испанию ― страну с эпидемиологически неблагополучной ситуаций из-за распространения коронавируса, потеряла бдительность. Об этом в субботу, 21 марта, заявил бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко телеканалу «360».

«Да, она напортачила. Но поверьте нам, что мы в своем врачебном сообществе с ней разберемся. Притупилась бдительность», ― рассказал он телеканалу.

Также Онищенко добавил, что никаких уголовных дел возбуждать не надо и что инфекционист будет наказана.

Санникова находилась в испанском Мадриде по открытой визе с 6 по 9 марта, когда там уже был введен карантин в связи с распространение коронавируса. Билеты у женщины были куплены заранее. После возвращения на родину медик не стала соблюдать правила самоизоляции и вышла на работу.

Ранее в этот день Минздрав Испании сообщил, что в королевстве зарегистрировано 24 926 заболевших, при этом 1326 скончались, а еще 2125 выздоровели. Наибольшее число случаев заражения зафиксировано в Мадриде (там заболел 8921 человек) и в автономном сообществе Каталония (4203 заболевших).

Вспышка коронавируса SARS-CoV-2 произошла в китайском Ухане в конце декабря 2019 года. 11 марта ВОЗ объявила о пандемии. Случаи острого респираторного инфицирования были зафиксированы более чем в 163 странах.

По данным Worldometer на 21 марта, в мире заболело более 286 тыс. человек, вылечились более 93 тыс. пациентов, умерли 11 885 человек.